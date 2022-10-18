Неспокойным это утро выдалось для жителей нескольких областей Украины. Их жителей разбудили воздушные тревоги, свидетельствующие о возможной угрозе как ракетного, так и удара с использованием дронов-камикадзе. Не игнорируйте сирены и отправляйтесь к укрытиям.

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В каких областях прозвучали сирены

Киевская (с 04:40);

Полтавская (с 06:24);

Черкасская (с 06:27);

Кировоградская (с 06:28);

Днепропетровская (с 06:28);

Николаевская (с 06:35).

По состоянию на 06:38 карта воздушных тревог выглядит так / Скриншот

Карта воздушных тревог после 07:00 продолжила "краснеть". Сирены раздались также в Запорожской, Харьковской и Донецкой, Сумской и Херсонской областях. В 07:18 воздушную тревогу объявили и жителям Одесской области, а еще через несколько минут – в Черниговской.

Доподлинно неизвестно, какого рода угрозу следует ожидать украинцам. Российские военные могут наносить как ракетные удары, так и терроризировать мирное население дронами-камикадзе. Так что не стоит недооценивать уровень опасности.

Если в вашей области прозвучала воздушная тревога – отправляйтесь к укрытию. Возьмите с собой тревожный чемоданчик, документы и запас продовольствия. Находиться в укрытии следует, пока не будет сигнала об отбое. Берегите себя и будьте ответственны за свою жизнь.

В Кривом Роге раздались взрывы

Об этом в 06:45 сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он отметил, что их слышали в северной части города. Так что жителей попросил не покидать укрытий.

17 октября Киев атаковали дронами

Напомним, что 17 октября российские военные атаковали дронами-камикадзе столицу. В результате погибли 4 человека.

Известно, что беспилотник попал в многоэтажку в Шевченковском районе Киева. Дом взорвался, а поисково-спасательная операция все еще продолжается.

Как отметили в Национальной полиции, погибла 59-летняя женщина, а также два человека старше 30 лет. Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко отметил, что молодые люди, чьи жизнь унес враг, – супруги, которые ожидали рождения ребенка. Известно, что погибшая женщина была на 6 месяце беременности.

Как распознать дрон-камикадзе / Инфографика 24 канала

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