Віку знайшли в обіймах коханого чоловіка Богдана разом із їхнім котом. Про це повідомила компанія Goodwine, у якій працювала дівчина.
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Що відомо про загибле подружжя
Богдану та Віці було лише по 34 роки. Вони чекали на дитину. У знищеному російським дроном будинку подружжя орендувало житло.
Лише декілька днів тому їм встановили шибки, вибиті під час масованої російської атаки 10 жовтня. Власник квартир Павло Разумов зазначив, що спілкувався з подружжям буквально за 5 хвилин до трагедії.
У компанії Goodwine розповіли, що Віка 6 років працювала сомельє у магазині на вулиці Мечникова. Вона була єдиною дівчиною у відділі. Втім, для дівчини не існувало складних завдань: свою роботу виконувала на відмінно.
Складно підібрати потрібні слова. Але скажемо фразу Віки, яку вона постійно повторювала: треба менше себе жаліти. Такою сильною ми запам'ятаємо її назавжди,
– підкреслили в Goodwine.
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Російські загарбники атакували Київ дронами-камікадзе: що відомо
- Вранці 17 жовтня окупанти атакували українську столицю 28 іранськими дронами-камікадзе. Більшість з них, а саме 23, нашим воїнам вдалося збити.
- Один дрон у Києві приземлили зі стрілецької зброї. Патрульні поліцейські збили безпілотник за 100 метрів від об'єктів, у які влучили інші "шахіди".
- Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку. Під завалами опинилися люди. На жаль, четверо людей загинули. Зокрема, подружжя Віки та Богдана, 59-річна жінка та ще один чоловік.
- Рятувальники з-під завалів витягли і кішку. На щастя, тваринка жива. Їй надають необхідну допомогу.
- Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що під час атаки безпілотники пошкодили енергетичні об'єкти. Тому на що на Київщині знеструмлено деякі населені пункти. Безпілотники, які атакували українську столицю, окупанти запускали з території Білорусі. Також частина дронів летіла з тимчасово окупованого Криму.
- На російську атаку відреагував президент Володимир Зеленський. Президент заявив, що ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. Детальніше про російську атаку в Києві читайте у матеріалі 24 каналу.
Варто побачити – Що відомо про атаку дронів у Києві: дивіться відео