Віку знайшли в обіймах коханого чоловіка Богдана разом із їхнім котом. Про це повідомила компанія Goodwine, у якій працювала дівчина.

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Що відомо про загибле подружжя

Богдану та Віці було лише по 34 роки. Вони чекали на дитину. У знищеному російським дроном будинку подружжя орендувало житло.

Лише декілька днів тому їм встановили шибки, вибиті під час масованої російської атаки 10 жовтня. Власник квартир Павло Разумов зазначив, що спілкувався з подружжям буквально за 5 хвилин до трагедії.

У компанії Goodwine розповіли, що Віка 6 років працювала сомельє у магазині на вулиці Мечникова. Вона була єдиною дівчиною у відділі. Втім, для дівчини не існувало складних завдань: свою роботу виконувала на відмінно.

Складно підібрати потрібні слова. Але скажемо фразу Віки, яку вона постійно повторювала: треба менше себе жаліти. Такою сильною ми запам'ятаємо її назавжди,

– підкреслили в Goodwine.

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Російські загарбники атакували Київ дронами-камікадзе: що відомо

Вранці 17 жовтня окупанти атакували українську столицю 28 іранськими дронами-камікадзе. Більшість з них, а саме 23, нашим воїнам вдалося збити.

Один дрон у Києві приземлили зі стрілецької зброї. Патрульні поліцейські збили безпілотник за 100 метрів від об'єктів, у які влучили інші "шахіди".

Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку. Під завалами опинилися люди. На жаль, четверо людей загинули. Зокрема, подружжя Віки та Богдана, 59-річна жінка та ще один чоловік.

Рятувальники з-під завалів витягли і кішку. На щастя, тваринка жива. Їй надають необхідну допомогу.

Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що під час атаки безпілотники пошкодили енергетичні об'єкти. Тому на що на Київщині знеструмлено деякі населені пункти. Безпілотники, які атакували українську столицю, окупанти запускали з території Білорусі. Також частина дронів летіла з тимчасово окупованого Криму.

На російську атаку відреагував президент Володимир Зеленський. Президент заявив, що ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. Детальніше про російську атаку в Києві читайте у матеріалі 24 каналу.

24 канал приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

Варто побачити – Що відомо про атаку дронів у Києві: дивіться відео