Російські військовослужбовці здійснили ракетний обстріл об'єкта критичної інфраструктури близько 5:17 ранку. Внаслідок обстрілу загинув працівник підприємства.

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Унаслідок обстрілу постраждали працівники підприємства

Повідомляється, що ще двоє працівників – отримали поранення. Також тривають пошуки ще одного зниклого працівника.

Раніше глава Роменської районної військової адміністрації Денис Ващенко повідомив, що внаслідок обстрілу під завалами є загиблі та поранені. Він інформував, що під завалами близько чотирьох людей.

Водночас очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомляв, що через атаку окупантів загинули щонайменше 3 людей.

При цьому в ДСНС інформували, що з-під завалів вдалося врятувати двох людей, пошуки інших тривають. У ДСНС також повідомили, що пожежу вдалося локалізувати, однак її ліквідація триває.

Ракетні удари 17 жовтня

У понеділок, 17 жовтня, Росія вкотре масово атакувала українські міста. Ворог двічі за день завдав ракетного удару по Дніпропетровській області. Окупанти влучили в енергетичний об'єкт в Кам'янському районі. При цьому три російські ракети Збройним Силам України вдалося знищити.

Уранці 17 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Одеській області. Ворожа ракета, випущена з Чорного моря, влучила в об'єкт інфраструктури. Окупанти знову атакували ракетами Запоріжжя. Руйнувань зазнали школи та приватні будинки.

Зранку Росія атакувала Київ, внаслідок чого вибухи пролунали у Шевченківському районі. Через обстріл Києва загинуло четверо мирних мешканців. Повідомляється, що госпіталізовані троє постраждалих, двоє з яких – рятувальники.

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