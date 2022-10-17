Російські військовослужбовці здійснили ракетний обстріл об'єкта критичної інфраструктури близько 5:17 ранку. Внаслідок обстрілу загинув працівник підприємства.

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Унаслідок обстрілу постраждали працівники підприємства

Повідомляється, що ще двоє працівників – отримали поранення. Також тривають пошуки ще одного зниклого працівника.

Раніше глава Роменської районної військової адміністрації Денис Ващенко повідомив, що внаслідок обстрілу під завалами є загиблі та поранені. Він інформував, що під завалами близько чотирьох людей.

Водночас очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомляв, що через атаку окупантів загинули щонайменше 3 людей.

При цьому в ДСНС інформували, що з-під завалів вдалося врятувати двох людей, пошуки інших тривають. У ДСНС також повідомили, що пожежу вдалося локалізувати, однак її ліквідація триває.

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