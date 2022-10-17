Через падіння військового літака у Єйську загорілася багатоповерхівка. Все, що відомо про інцидент – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми У російському Єйську військовий літак впав на багатоповерхівку: вона у вогні – відео руйнувань

Внаслідок авіакатастрофи Єйську загорілась багатоповерхівка

На кадрах, якими ділились очевидці, було видно, що поруч з місцем падіння повітряного судна зайнялася дев'ятиповерхівка. Інформацію офіційно підтвердила російська влада. Вогонь охопив цілий під'їзд. За словами очевидців, пожежа охопила всі поверхи — з 1 по 9. Загалом повідомляється, що вогонь зачепив приблизно 30 квартир.

Рятувальники на допомогу не надто поспішають – спершу гасіння пожежі не могли розпочати через вторинну детонацію. Згодом боєкомплект перестав вибухати, але, за нормами техніки безпеки, наближатися зараз до будинку не можна. Мовляв, там ще можуть перебувати боєкомплекти, які не розірвалися. Надзвичайники розпочали рятувально-пошукову операцію приблизно через 2 години після катастрофи.

На місце події виїхав губернатор Краснодарського краю.

Чому літак впав

Міноборони Росії повідомили, що Су-34 зазнав аварії при наборі висоти для виконання навчально-тренувального польоту з військового аеродрому ПВО. При цьому очевидці та відеоматеріали свідчать, що на місці падіння літака довго вибухали боєкомплекти.

зазнав аварії при наборі висоти для виконання навчально-тренувального польоту з військового аеродрому ПВО. При цьому очевидці та відеоматеріали свідчать, що на місці падіння літака довго вибухали боєкомплекти. За доповіддю самих льотчиків, які катапультувалися, причиною аварії стало загоряння одного з двигунів при зльоті.

За попередньою інформацією, літак, який впав у житловому масиві Єйська, міг бути прикріплений до бази морської авіації. Самі ж льотчики катапультувалися біля школи №7.

Що відомо про загиблих та постраждалих

Російські льотчики вбивають не тільки українців. При цьому, вочевидь, Кремлю байдуже на своїх громадян, головне – прикрити дірки Міноборони та власну недбалість.