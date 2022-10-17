На відео дуже чітко видно обличчя "героя", який не відвів літак від житлових будинків. Пілота зустріли місцеві, вони допомогли йому "розплутатись" із парашута.
Увага Військовий Су-34 впав на багатоповерхівку у російському Єйську: все, що відомо
На кадрах видно, що чоловік перебуває у свідомості. Він лежить на дорозі поблизу місця авіакатастрофи і не може підвестися. Місцеві жителі пропонують йому допомогу і знімають спорядження.
На тлі чути вибухи від боєприпасів, що детонують, які власне і перевозив літак.
Розмова пілота з місцевими:
– Нормально все?
– Так.
– Збили, так?
– Ні.
– Давай, кажи. Що треба, допоможемо.
Також у мережі опублікували перехоплення розмови пілота з диспетчером буквально за мить перед падінням.
Російські пілоти вбивають і росіян
Відомо, що на борту було двоє пілотів і вони обидвоє вижили, бо катапультувались – обрали цей шлях, замість того, аби відвести військовий літак якнайдалі від житлових будинків, аби уникнути жертв.
Наразі офіційно російська влада повідомила про 6 загиблих та 27 поранених. Ще 4 особи вважаються зниклими безвісти.
Однак, реальна кількість потерпілих може бути значно більшою. Адже багатоповерхівка горіла з першого по дев'ятий поверх. Вогнем охоплено щонайменше 17 квартир.
Рятувальну операцію ускладнює те, що у будинку почали валитися плити.
Коротко про падіння літака: причини
- У російському місті Єйськ ввечері, 17 жовтня, на житловий будинок впав військовий літак.
- У Міноборони країни-агресорки зазначили, що причиною катастрофи стало займання одного з двигунів під час зльоту.
- Втім, українці у мережі пишуть, що це карма – не інакше. Саме з Єйську російські літаки злітають бомбити Донецьку та Запорізьку область.
- Тож росіяни вбивають цивільних не лише в Україні, а й уже в себе в країні.
Більше про це – у Росії військовий літак впав на багатоповерхівку: дивитись відео