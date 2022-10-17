На відео дуже чітко видно обличчя "героя", який не відвів літак від житлових будинків. Пілота зустріли місцеві, вони допомогли йому "розплутатись" із парашута.

Увага Військовий Су-34 впав на багатоповерхівку у російському Єйську: все, що відомо

На кадрах видно, що чоловік перебуває у свідомості. Він лежить на дорозі поблизу місця авіакатастрофи і не може підвестися. Місцеві жителі пропонують йому допомогу і знімають спорядження.

На тлі чути вибухи від боєприпасів, що детонують, які власне і перевозив літак.

Розмова пілота з місцевими:

– Нормально все?

– Так.

– Збили, так?

– Ні.

– Давай, кажи. Що треба, допоможемо.

Також у мережі опублікували перехоплення розмови пілота з диспетчером буквально за мить перед падінням.

Російські пілоти вбивають і росіян

Відомо, що на борту було двоє пілотів і вони обидвоє вижили, бо катапультувались – обрали цей шлях, замість того, аби відвести військовий літак якнайдалі від житлових будинків, аби уникнути жертв.

Наразі офіційно російська влада повідомила про 6 загиблих та 27 поранених. Ще 4 особи вважаються зниклими безвісти.

Однак, реальна кількість потерпілих може бути значно більшою. Адже багатоповерхівка горіла з першого по дев'ятий поверх. Вогнем охоплено щонайменше 17 квартир.

Рятувальну операцію ускладнює те, що у будинку почали валитися плити.

Коротко про падіння літака: причини

У російському місті Єйськ ввечері, 17 жовтня, на житловий будинок впав військовий літак.

У Міноборони країни-агресорки зазначили, що причиною катастрофи стало займання одного з двигунів під час зльоту.

Втім, українці у мережі пишуть, що це карма – не інакше. Саме з Єйську російські літаки злітають бомбити Донецьку та Запорізьку область.

Тож росіяни вбивають цивільних не лише в Україні, а й уже в себе в країні.

Більше про це – у Росії військовий літак впав на багатоповерхівку: дивитись відео