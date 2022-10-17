На видео очень четко видно лицо "героя", который не отвел самолет от жилых домов. Пилота встретили местные, они помогли ему "распутаться" из парашюта.
Внимание Военный Су-34 упал на многоэтажку в российском Ейске: все, что известно
На кадрах видно, что мужчина находится в сознании. Он лежит на дороге вблизи места авиакатастрофы и не может встать. Местные жители предлагают ему помощь и снимают снаряжение.
На фоне слышны взрывы от детонирующих боеприпасов, которые собственно и перевозил самолет.
Разговор пилота с местными:
– Нормально все?
– Да.
– Сбили, да?
– Нет.
– Давай, говори. Что нужно, поможем.
Также в сети опубликовали перехват разговора пилота с диспетчером буквально за мгновение до падения.
Российские пилоты убивают и россиян
Известно, что на борту было два пилота и они оба выжили, потому что катапультировались – выбрали этот путь, вместо того, чтобы отвести военный самолет подальше от жилых домов, чтобы избежать жертв.
Пока официально российские власти сообщили о 6 погибших и 27 раненых. Еще 4 человека считаются пропавшими без вести.
Однако реальное количество пострадавших может быть значительно больше. Ведь многоэтажка горела с первого по девятый этаж. Огнем охвачено не менее 17 квартир.
Спасательную операцию усложняет то, что в доме начали рушиться плиты.
Коротко о падении самолета: причины
- В российском городе Ейск вечером, 17 октября, на жилой дом упал военный самолет.
- В Минобороны страны-агрессора отметили, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей во время взлета.
- Впрочем, украинцы в сети пишут, что это карма – не иначе. Именно из Ейска российские самолеты взлетают бомбить Донецкую и Запорожскую область.
- Так что россияне убивают гражданских не только в Украине, но и уже у себя в стране.
Больше об этом – в России военный самолет упал на многоэтажку: смотреть видео