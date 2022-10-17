Про те, що у Єйську є ризик обвалу будинку, пишуть російські ЗМІ, повідомляє 24 канал. Будь-якої миті зламається плита-перекриття між четвертим і п'ятим поверхами.

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З вікна п'ятого поверху стирчить крило винищувача

Повідомляється, з вікна п'ятого поверху стирчить крило Су-34, що впав поруч. Екстрені служби виводять мешканців, що залишилися.

Крім того, пропагандисти пишуть, що залишки Су-34 начебто вже погасили. Також погасили пожежу в будинку, рятувальники обходять квартири.

Водночас скасовано евакуацію мешканців довколишніх будинків, про що було оголошено раніше.

Що відомо про падіння літака у Єйську

Міноборони підтвердило падіння винищувача Су-34: військовий літак впав на житловий будинок, унаслідок чого спалахнула велика пожежа. Зокрема, її площа склала 2 тисячі квадратних метрів. Горіли всі поверхи будівлі.

Що саме стало причиною авіатрощі – не відомо. За попередніми даними, у літака буцімто відмовив двигун. Також повідомлялося про загоряння одного з двигунів під час зльоту. У мережі вже є декілька відео падіння літака.

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Слід зазначити, що в Росії кажуть, що Су-34 буцімто виконував навчально-тренувальний політ.

Цікаво, що після падіння літака було чути, як відбувається детонація, ймовірно, БК. У Міноборони Росії стверджують, що на місці падіння Су-34 сталося загоряння палива. Нібито це і є причиною звуків вибухів.

На борту винищувача начебто було тільки двоє льотчиків, яким вдалося катапультуватися і вижити. У Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії повідомили, що кількість потерпілих зросла до 19, а загиблих – до трьох.

Російське місто Єйськ розташоване поруч з аеропортом, звідки російські літаки злітають бомбити Донецьку та Запорізьку область.

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