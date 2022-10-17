О том, что в Ейске есть риск обрушения дома, пишут российские СМИ, сообщает 24 канал. В любой момент сломается плита-перекрытие между четвертым и пятым этажами.

Узнайте больше Военный Су-34 упал на многоэтажку в русском Ейске: все, что известно

Из окна пятого этажа торчит крыло истребителя

Сообщается, из окна пятого этажа торчит упавший крыло Су-34. Экстренные службы выводят оставшихся жителей.

Кроме того, пропагандисты пишут, что останки Су-34 вроде бы уже погасили. Также потушили пожар в доме, спасатели обходят квартиры.

В то же время отменена эвакуация жителей близлежащих домов, о чем было объявлено ранее.

Что известно о падении самолета в Ейске

Минобороны подтвердило падение истребителя Су-34: военный самолет упал на жилой дом, в результате чего вспыхнул большой пожар. В частности, ее площадь составила 2 тысячи квадратных метров. Горели все этажи здания.

Что именно стало причиной авиатрощи – неизвестно. По предварительным данным, у самолета якобы отказал двигатель. Также сообщалось о возгорании одного из двигателей во время взлета. В сети уже есть несколько видео падений самолета.

Появилось видео падение военного самолета на жилой дом в Ейске

Следует отметить, что в России говорят, что Су-34 якобы выполнял учебно-тренировочный полет.

Интересно, что после падения самолета было слышно, как происходит детонация, вероятно, БК. В Минобороны России утверждают, что на месте падения Су-34 произошло возгорание топлива. Якобы это и является причиной звуков взрывов.

На борту истребителяпредположительно было только два лётчика, которым удалось катапультироваться и выжить. В Министерстве чрезвычайных ситуаций России сообщили, что количество пострадавших выросло до 19, а погибших – до трех.

Российский город Ейск расположен рядом с аэропортом, откуда российские самолеты взлетают бомбить Донецкую и Запорожскую область.

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