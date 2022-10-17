Віцегубернатор Краснодарського краю Анна Мінькова говорить лише про трьох загиблих. Це люди, які стрибали з верхніх поверхів.

До речі Будинок, у який врізався літак у Єйську, може обвалитися: пожежу там вже погасили

У загиблих – численні травми

Місцева влада стверджує, що така інформація надійшла від головного лікаря. У загиблих – численні травми, що свідчать про те, що люди стрибали з висоти.

За офіційними даними, в результаті краху Су-34 в Єйську загинули четверо людей. Однак ЗМІ повідомляли, що кількість загиблих може бути значно більшою – писали про 10 людей.

Що відомо про падіння літака у Єйську

Російський військовий винищувач Су-34 впав на житловий будинок ввечері 17 жовтня. Внаслідок цього спалахнула велика пожежа – площа склала 2 тисячі квадратних метрів. Горіли всі поверхи будівлі.

У російському міноборони інцидент підтвердили. Заявили, що в літака буцімто відмовив двигун. Також повідомлялося про загоряння одного з двигунів під час зльоту.

До речі, у мережі зауважили, що подіяв закон карми, оскільки з Єйська злітали літаки, аби атакувати Україну. Ймовірно, мета цього винищувача була така ж, оскільки на відео чути, як детонують боєприпаси.

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