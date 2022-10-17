Из-за падения военного самолета в Ейске загорелась многоэтажка. Все, что известно об инциденте – читайте в материале 24 канала.
В российском Ейске военный самолет упал на многоэтажку: она в огне – видео разрушений
В результате авиакатастрофы Ейска загорелась многоэтажка
На кадрах, которыми делились очевидцы, было видно, что рядом с местом падения воздушного судна загорелась девятиэтажка. Информацию официально подтвердили российские власти. Огонь охватил целый подъезд. По словам очевидцев, пожар охватил все этажи — с 1 по 9. Всего сообщается, что огонь задел примерно 30 квартир.
Спасатели на помощь не слишком спешат – сначала тушение пожара не могли начать из-за вторичной детонации. Впоследствии боекомплект перестал взрываться, но по нормам техники безопасности приближаться сейчас к дому нельзя. Мол, там еще могут находиться неразорвавшиеся боекомплекты.
Почему самолет упал
- Минобороны России сообщили, что Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ПВО. При этом очевидцы и видеоматериалы свидетельствуют о том, что на месте падения самолета долго взрывались боекомплекты.
- По докладу самих катапультировавшихся летчиков причиной аварии стало возгорание одного из двигателей при взлете.
- По предварительной информации, упавший в жилом массиве Ейска самолет мог быть прикреплен к базе морской авиации. Сами же лётчики катапультировались возле школы №7.