Усі безпілотники типу "Shahed-136" вдалося знищити на Миколаївщині. Водночас, за інформацією Суспільного, в обласному центрі та деяких районах зникло електропостачання.

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Знешкодили 5 ворожих дронів

Як уточнили в повітряному командуванні "Південь", 4 дрони вдалося збити силам та засобам протиповітряної оборони. Ще 1 приземлили воїни Сил територіальної оборони.

На Миколаївщині чули вибухи

Сирени вкотре залунали в Миколаївській області надвечір 17 жовтня. Повітряна тривога тривала з 22:13 до 00:32. Близько 1:40 у місті чули вибухи, одразу після цього оголосили повторну тривогу – загроза минула аж 2:30.

Місцева влада обіцяє детальніше розповісти, що трапилося, вже зранку. "Усі служби працюють", – наголосив мер Олександр Сєнкевич. "Лагодимо", – лаконічна написав Віталій Кім, глава ОВА. "А в іншому місці ламаємо", – заінтригував він. Тож, схоже, окупанти отримують гідну відповідь за нічні атаки.

Ворог активно використовує безпілотники

Близько 21:00 росіяни намагалися атакувати іранськими дронами центральні області України. Наші захисники збили таких аж 8. Зранку в Києві зафіксували влучання, зокрема, у житловий будинок. Серед загиблих – чоловік та його дружина, яка була на шостому місяці вагітності.



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