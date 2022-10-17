Так, в Повітряному командуванні "Центр" повідомили, що близько 21:00 наші захисники знищили 8 таких дронів-камікадзе іранського виробництва. Для цього застосували різні засоби.

Важливо Атака Києва дронами-камікадзе 17 жовтня: все, що відомо про вибухи

8 безпілотників та 2 крилаті ракети

Так, 6 з цих безпілотників знищили за допомогою винищувальної авіації, а також зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп ПЗРК. Інші 2 збили зенітники Сухопутних військ.

Ба більше, в Повітряному командуванні повідомили, що близько 15:00 протиповітряна оборона Повітряних Сил ЗСУ збила дві крилаті ракети "Калібр". Це трапилося під час чергової атаки країни-терористки з акваторії Чорного моря.

Небезпека обстрілів зберігається

17 жовтня у Києві не раз звучала повітряна тривога. Останню оголосили після 19:10, й триває вона досі, станом на 23:20. Ба більше, після 19:50 тривога поширилась і на Черкаську область.

Жителі столиці ввечері вже чули вибухи, однак у мережі повідомили, що цього разу це можуть бути звуки роботи ППО. Це припущення підтвердив й глава Київської ОВА Олексій Кулеба. Він закликав залишатись в укриттях, а також нічого не знімати й не викладати в соцмережі.

Після 20:00 17 жовтня місцеві жителі повідомили про звуки вибухів біля столиці у Білій Церкві, а також у Черкаській області. Після 20:30 вибухи почули жителі Броварів, а також Борисполя. Мер останнього Володимир Борисенко повідомив про роботу ППО та запевнив, що ситуація контрольована, а ЗСУ працюють на відмінно.



Як діяти, якщо побачили дрон-камікадзе / Інфографіка 24 каналу

Атака Києва дронами-камікадзе: останні новини

Вибухи в Києві 17 жовтня лунали з самого ранку. Спершу російські окупанти завдали удару у Шевченківському районі столиці. Як згодом повідомив Андрій Єрмак, росіяни атакували саме дронами-камікадзе.

Внаслідок ранішньої атаки у Києві почалась пожежа в нежитловій будівлі, а також ушкодження отримали кілька житлових будинків. Також українці зафіксували влучання по житловому будинку.

Внаслідок прильоту по житловому будинку загинули 4 людей, серед них була молода пара, яка чекала на народження дитини.

Дещо згодом у мережі появилися фото та відео з місця влучань, на яких можна побачити вражаючі масштаби руйнувань.

Однак дрони успішно й збивали. Так, ввечері Росія знову направила свої "мопеди" на столицю України та Черкащину, проте сили ППО їх позбивали.

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