Українські сили ППО збили ворожі безпілотники. Завдати шкоди окупанти не змогли, пише 24 канал.

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Вечірній запуск дронів на Київщину

Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 19:12. Через 40 хвилин сирени увімкнули також на Черкащині.

О 19:50 про роботу Протиповітряної оборони в області повідомив голова ОВА Олексій Кулеба. Через кілька хвилин очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що є "висока ймовірність атаки дронами". При цьому він заявив, що в області також працює ППО.

Близько 20:40 про роботу ППО над містом заявив мер Броварів Ігор Сапожко. Він додав, що ЗСУ збили над містом безпілотник.

Вибухи почули й мешканці Борисполя. Мер міста Володимир Борисенко повідомив, що це працювала Протиповітряна оборона. Він запевнив, що ситуацію контрольована, а ЗСУ працюють на відмінно.

У телеграм-каналі Monitor повідомили про 2 збиття дронів-камікадзе по обидва береги Дніпра.

Зверніть увагу! Станом на 21:40 повітряна тривога у Київській та Черкаській областях досі триває. То ж не ризикуйте власним життям та не виходьте з укриття, поки не буде відбою.

Ранковий обстріл Києва: коротко

Зранку росіяни запустили по Києву кілька десятків дронів-камікадзе, 5 з них влучили у Шевченківському районі міста. Внаслідок прильоту по житловому будинку загинули 4 людей. Серед них є молода пара, яка чекала на народження дитини Відомо, що жінка була на 6 місяці вагітності.

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