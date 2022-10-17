Українські сили ППО збили ворожі безпілотники. Завдати шкоди окупанти не змогли, пише 24 канал.
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Вечірній запуск дронів на Київщину
Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 19:12. Через 40 хвилин сирени увімкнули також на Черкащині.
О 19:50 про роботу Протиповітряної оборони в області повідомив голова ОВА Олексій Кулеба. Через кілька хвилин очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що є "висока ймовірність атаки дронами". При цьому він заявив, що в області також працює ППО.
Близько 20:40 про роботу ППО над містом заявив мер Броварів Ігор Сапожко. Він додав, що ЗСУ збили над містом безпілотник.
Вибухи почули й мешканці Борисполя. Мер міста Володимир Борисенко повідомив, що це працювала Протиповітряна оборона. Він запевнив, що ситуацію контрольована, а ЗСУ працюють на відмінно.
У телеграм-каналі Monitor повідомили про 2 збиття дронів-камікадзе по обидва береги Дніпра.
Ранковий обстріл Києва: коротко
Зранку росіяни запустили по Києву кілька десятків дронів-камікадзе, 5 з них влучили у Шевченківському районі міста. Внаслідок прильоту по житловому будинку загинули 4 людей. Серед них є молода пара, яка чекала на народження дитини Відомо, що жінка була на 6 місяці вагітності.
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