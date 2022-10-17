Так, сирени почали лунати на Київщині після 19:10. Людям слід терміново спускатись в укриття. Після 19:50 тривога поширилась і на Черкаську область.

До теми Атака Києва дронами-камікадзе 17 жовтня: все, що відомо про вибухи

На Київщині працює ППО

У телеграм-каналі Monitor зазначили, що є загроза запуску безпілотників з Північного напрямку. Потім додали про 6 дронів "Шахід" у напрямку Києва.

Жителі Києва та столиці чули вибухи. У мережі повідомляли, що може працювати ППО. Глава Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба підтвердив роботу сил ППО. Він закликав залишатись в укриттях, а також нічого не знімати й не викладати в соцмережі.

Після 20:00 місцеві повідомили про вибухи у Білій Церкві, а також у Черкаській області. Після 20:30 вибухи почули жителі Броварів.

Атака Києва дронами-камікадзе

Вранці 17 жовтня російські окупанти обстріляли Київ дронами-камікадзе. Внаслідок атаки у Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку.

Загинули 4 людей: 59-річна жінка, чоловік та молода родина. Пара чекала на немовля – жінка була на 6 місяці вагітності. Ще 19 людей врятували.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що загалом у сторону столиці летіли 28 дронів. Завдяки ЗСУ та роботі ППО більшість безпілотників вдалось збити. У Києві за ранок пролунало 5 вибухів.

Один із ворожих дронів патрульні Києва збили стрілецькою зброєю.

Натомість в області влучань не було. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що в регіоні добре спрацювали системи протиповітряної оборони, тому руйнувань немає.

Внаслідок атаки дронами 16 родин у Києві залишилися без житла, постраждали 20 квартир.