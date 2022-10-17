Так, сирены начали раздаваться на Киевщине после 19:10. Людям следует срочно спускаться в укрытие. После 19:50 тревога распространилась и на Черкасскую область.

На тему Атака Киева дронами-камикадзе 17 октября: все, что известно о взрывах

В Киевской области работает ПВО

В телеграм-канале Monitor отметили, что существует угроза запуска беспилотников из Северного направления. Затем добавили о 6 дронах "Шахид" в направлении Киева.

Жители Киева и столицы слышали взрывы. В сети сообщалось, что может работать ПВО. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил работу сил ПВО. Он призвал оставаться в укрытиях, а также ничего не снимать и не выкладывать в соцсети.

После 20:00 местные сообщили о взрывах в Белой Церкви, а также в Черкасской области. После 20:30 взрывы услышали жители Броваров.

Атака Киева дронами-камикадзе

Утром 17 октября российские оккупанты обстреляли Киев дронами-камикадзе. В результате атаки в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме.

Погибли 4 человека: 59-летняя женщина, мужчина и молодая семья. Пара ждала младенца – женщина была на 6 месяце беременности. Еще 19 человек спасли.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в сторону столицы летели 28 дронов. Благодаря ВСУ и работе ПВО большинство беспилотников удалось сбить. В Киеве за утро раздалось 5 взрывов.

Один из вражеских дронов патрульные Киева сбили стрелковым оружием.

В области попаданий не было. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что в регионе хорошо сработали системы противовоздушной обороны, поэтому разрушений нет.

В результате атаки дронами 16 семей в Киеве остались без жилья, пострадали 20 квартир.

Обратите внимание! Россия, вероятно, заключила новый контракт с Ираном на поставку беспилотников Arash-2. Они якобы быстрее и разрушительнее, чем Shahed-136, которые страна-агрессор уже активно использует в Украине.



Военные эксперты предупреждали, что атаки дронами могут продолжиться.

Смотрите больше – откуда летели дроны, которые обстреляли Киев: видео