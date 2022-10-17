Про це 24 каналу розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, російські окупанти хочуть посіяти паніку серед українців.

До теми Як ЗСУ виявляють та борються з іранськими дронами: відповідь Повітряних сил

Ще одна мета таких атак – розосередити засоби ППО, яких є не так і багато. І військові, і влада вже неодноразово озвучувала, що Україна потребує додаткових систем ППО.

Щоб захистити таку величезну державу, потрібно багато сил та засобів ППО. Плюс окупанти розуміють, що ми використовуємо наш боєкомплект по цих цілях. Теж неприємно, бо треба берегти ракети і для авіації противника. Розраховуємо на допомогу від партнерів,

– зазначив Ігнат.

Дрони вибухають при контакті

Як розповів Ігнат, іранські дрони детонують, коли мають контакт з ціллю. Вони летять на порівняно малій висоті – і 200, і 300, і 500 метрів. Тому їх в принципі можливо збивати зі стрілецької зброї. Однак поцілити непросто.

Перед атакою на об'єкт безпілотник робить своєрідний рух вверх і на швидкості влітає в ціль. Бойова частина розташована спереду.

Дрон робить невелику "гірку" і на швидкості врізається в об'єкт. В "голові" у нього вибухівка. Якщо влучити в дрон на шляху, то він може й не вибухати. Але може й вибухнути. Це не виключено,

– зазначив Ігнат.

До теми – Ігнат оцінив, скільки в Росії може бути "шахідів": дивіться відео

Додамо, окупанти все частіше використовують дрони-камікадзе для атак по Україні. Однак Повітряні сили ЗСУ збивають все більше цих "мопедів". Так, фактично, за минулу добу, на Півдні військові знищили 26 іранських безпілотників. З них – аж 15 збили вночі 17 жовтня.

З того часу, як окупанти почали використовувати Shahed-136 проти України, військовим на південному напрямку вдалося знищити вже 100 таких безпілотників. Загалом, як оцінюють в Повітряних силах ЗСУ, збиваються близько 75% цих дронів.

Варто додати, що західні партнери продовжують посилювати українську ППО. Як наголосив міністр оборони Олексій Резніков, перші системи протиповітряної оборони NASAMS вже скоро надійдуть до України.