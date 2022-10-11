Про це 24 каналу розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він також зазначив, що такі цілі ми активно пропрацьовуємо, за сьогодні вдалось "приземлити" 13 дронів.

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"Виявити його на радарі не складно, це не така вже й малопомітна ціль", – каже Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, розходиться у засобах знищення, бо іранські дрони можуть летіти на великій відстані один від одного, можуть групами.

Тому по всій території нашої держави потрібно розміщувати засоби, які можуть виявляти такі цілі. Ми можемо користуватись для збиття як ПЗРК, так і ЗРК,

– каже він.

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