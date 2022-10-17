Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Також тисячі наших бійців пройшли підготовку, а десятки тисяч готуються до навчань у країнах-партнерах.
Увага "Закриє небо" чи ні: як наявність NASAMS вплине на протиповітряну оборону України
Невдовзі очікуємо постачання перших систем ППО NASAMS, наші воїни закінчують опанування техніки,
– повідомив він.
За словами очільника Міноборони, за час повномасштабної війни ЗСУ отримали таку західну зброю ППО/ПРО:
- першу з чотирьох німецьких систем IRIS-T, яка вже захищає небо в Україні в неназваній локації;
- понад 1000 переносних зенітно-ракетних комплексів (Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak та Stormer);
- десятки радарів різних типів;
- десятки БПЛА.
Також міністр повідомив, що триває інтенсивний діалог з Францією щодо поставки в Україну ЗРК CROTALE та сподівається на ухвалення рішення щодо комплексів SAMP-T.
Ба більше, Резніков зауважив, що непублічні рішення шостого засідання "Рамштайн", першими відчують на собі російські окупанти.
Ми неодноразово створювали їм сюрпризи. Варто зберегти цю традицію,
– додав він.
Коротко про рішення "Рамштайну": про яку допомогу оголосили
- Союзники у війні проти Росії допоможуть Україні створити багаторівневу інтегровану систему оборони, щоб закрити наше небо від ворожих ракет та безпілотників.
- Про це домовилися на шостому "Рамштайні", який відбувся після масованої ракетної атаки, що почалася 10 жовтня, коли росіяни обстріляли центр Києва, забравши життя 5 мирних мешканців столиці. Того дня окупанти вразили 30% української енергетичної інфраструктури.