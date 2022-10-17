Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Також тисячі наших бійців пройшли підготовку, а десятки тисяч готуються до навчань у країнах-партнерах.

Увага "Закриє небо" чи ні: як наявність NASAMS вплине на протиповітряну оборону України

Невдовзі очікуємо постачання перших систем ППО NASAMS, наші воїни закінчують опанування техніки,
– повідомив він.

За словами очільника Міноборони, за час повномасштабної війни ЗСУ отримали таку західну зброю ППО/ПРО:

  • першу з чотирьох німецьких систем IRIS-T, яка вже захищає небо в Україні в неназваній локації;
  • понад 1000 переносних зенітно-ракетних комплексів (Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak та Stormer);
  • десятки радарів різних типів;
  • десятки БПЛА.

Також міністр повідомив, що триває інтенсивний діалог з Францією щодо поставки в Україну ЗРК CROTALE та сподівається на ухвалення рішення щодо комплексів SAMP-T.

Ба більше, Резніков зауважив, що непублічні рішення шостого засідання "Рамштайн", першими відчують на собі російські окупанти.

Ми неодноразово створювали їм сюрпризи. Варто зберегти цю традицію,
– додав він.

Коротко про рішення "Рамштайну": про яку допомогу оголосили

  • Союзники у війні проти Росії допоможуть Україні створити багаторівневу інтегровану систему оборони, щоб закрити наше небо від ворожих ракет та безпілотників.
  • Про це домовилися на шостому "Рамштайні", який відбувся після масованої ракетної атаки, що почалася 10 жовтня, коли росіяни обстріляли центр Києва, забравши життя 5 мирних мешканців столиці. Того дня окупанти вразили 30% української енергетичної інфраструктури.

Що треба знати про NASAMS

Це зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Він знищує повітряні об'єкти противника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов. Система діє на відстані до 40 кілометрів залежно від снаряда. По висоті вона досягає 20 кілометрів. ЗРК ефективніший за комплекс радянського зразка С-300, оскільки має більшу дальність.

Детальніше – військовий аналітик розкрив можливості NASAMS: відео