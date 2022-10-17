Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Також тисячі наших бійців пройшли підготовку, а десятки тисяч готуються до навчань у країнах-партнерах.

Увага "Закриє небо" чи ні: як наявність NASAMS вплине на протиповітряну оборону України

Невдовзі очікуємо постачання перших систем ППО NASAMS, наші воїни закінчують опанування техніки,

– повідомив він.

За словами очільника Міноборони, за час повномасштабної війни ЗСУ отримали таку західну зброю ППО/ПРО:

першу з чотирьох німецьких систем IRIS-T, яка вже захищає небо в Україні в неназваній локації;

понад 1000 переносних зенітно-ракетних комплексів (Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak та Stormer);

десятки радарів різних типів;

десятки БПЛА.

Також міністр повідомив, що триває інтенсивний діалог з Францією щодо поставки в Україну ЗРК CROTALE та сподівається на ухвалення рішення щодо комплексів SAMP-T.

Ба більше, Резніков зауважив, що непублічні рішення шостого засідання "Рамштайн", першими відчують на собі російські окупанти.

Ми неодноразово створювали їм сюрпризи. Варто зберегти цю традицію,

– додав він.

Коротко про рішення "Рамштайну": про яку допомогу оголосили

Союзники у війні проти Росії допоможуть Україні створити багаторівневу інтегровану систему оборони, щоб закрити наше небо від ворожих ракет та безпілотників.

Про це домовилися на шостому "Рамштайні", який відбувся після масованої ракетної атаки, що почалася 10 жовтня, коли росіяни обстріляли центр Києва, забравши життя 5 мирних мешканців столиці. Того дня окупанти вразили 30% української енергетичної інфраструктури.

Зверніть увагу! В Міноборони США вперше підтвердили, що нададуть Україні дві зенітно-ракетні системи NASAMS ще влітку.

Що треба знати про NASAMS Це зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Він знищує повітряні об'єкти противника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов. Система діє на відстані до 40 кілометрів залежно від снаряда. По висоті вона досягає 20 кілометрів. ЗРК ефективніший за комплекс радянського зразка С-300, оскільки має більшу дальність.

Детальніше – військовий аналітик розкрив можливості NASAMS: відео