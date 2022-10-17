Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Также тысячи наших бойцов прошли подготовку, а десятки тысяч готовятся к учениям в странах-партнерах.

Внимание "Закроет небо" или нет: как наличие NASAMS повлияет на противовоздушную оборону Украины

Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS , наши воины заканчивают овладение техникой,

– сообщил он.

По словам главы Минобороны, за время полномасштабной войны ВСУ получили такое западное оружие ПВО/О:

первая из четырех немецких систем IRIS-T, которая уже защищает небо в Украине в неназванной локации;

более 1000 переносных зенитно-ракетных комплексов (Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak и Stormer);

десятки радаров разных типов;

десятки БПЛА.

Также министр сообщил, что продолжается интенсивный диалог с Францией по поставке в Украину ЗРК CROTALE и надеется на принятие решения по комплексам SAMP-T.

Более того, Резников отметил, что непубличные решения шестого заседания "Рамштайн" первыми ощутят на себе российские оккупанты.

Мы не раз создавали им сюрпризы. Следует сохранить эту традицию,

– добавил он.

Кратко о решении "Рамштайна": о какой помощи объявили

Союзники в войне против России помогут Украине создать многоуровневую интегрированную систему обороны, чтобы закрыть наше небо от вражеских ракет и беспилотников.

Об этом договорились на шестом "Рамштайне", который состоялся после начавшейся 10 октября массированной ракетной атаки, когда россияне обстреляли центр Киева, унеся жизни 5 мирных жителей столицы. В этот день оккупанты поразили 30% украинской энергетической инфраструктуры.

Обратите внимание! В Минобороны США впервые подтвердили , что предоставит Украине две зенитно-ракетные системы NASAMS еще летом.

Что нужно знать о NASAMS Это зенитный ракетный комплекс средней дальности. Он уничтожает воздушные объекты противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях. Система действует на расстоянии до 40 км в зависимости от снаряда. По высоте она достигает 20 км. ЗРК эффективнее комплекса советского образца С-300, поскольку имеет большую дальность.

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