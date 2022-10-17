Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, российские оккупанты хотят посеять панику среди украинцев.

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Еще одна цель таких атак – рассредоточить средства ПВО, которых не так много. И военные, и власти уже неоднократно озвучивали, что Украина нуждается в дополнительных системах ПВО.

Чтобы защитить такое огромное государство, нужно много сил и средств ПВО. Плюс оккупанты понимают, что мы используем наш боекомплект по этим целям. Тоже неприятно, потому что нужно беречь ракеты и для авиации противника. Рассчитываем на помощь от партнеров,

– отметил Игнат.

Дроны взрываются при контакте

Как рассказал Игнат, иранские дроны детонируют, когда имеют контакт с целью. Они летят на сравнительно малой высоте – и 200, и 300, и 500 метров. Поэтому их в принципе можно сбивать со стрелкового оружия. Однако попасть непросто.

Перед атакой на объект беспилотник совершает своеобразное движение вверх и на скорости влетает в цель. Боевая часть расположена спереди.

Дрон делает небольшую "горку" и на скорости врезается в объект. В "голове" у него взрывчатка. Если попасть в дрон по пути, то он может и не взрываться. Но может и взорваться. Это не исключено,

– отметил Игнат.

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Добавим, оккупанты все чаще используют дроны-камикадзе для атак по Украине. Однако Воздушные силы ВСУ сбивают все больше этих "мопедов". Так, фактически за минувшие сутки, на Юге военные уничтожили 26 иранских беспилотников. Из них – 15 сбили ночью 17 октября.

С тех пор как оккупанты начали использовать Shahed-136 против Украины, военным на южном направлении удалось уничтожить уже 100 таких беспилотников. В общей сложности, как оценивают в Воздушных силах ВСУ, сбиваются около 75% этих дронов.

Следует добавить, что западные партнеры продолжают усиливать украинскую ПВО. Как отметил министр обороны Алексей Резников, первые системы противовоздушной обороны NASAMS уже скоро поступят в Украину.