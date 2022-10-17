В Воздушном командовании "Центр" сообщили, что около 21:00 наши защитники уничтожили 8 таких дронов-камикадзе иранского производства. Для этого применили разные средства.

Важно Атака Киева дронами-камикадзе 17 октября: все, что известно о взрывах

8 беспилотников и 2 крылатые ракеты

Да, 6 из этих беспилотников уничтожили с помощью истребительной авиации, а также зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп ПЗРК. Остальные 2 сбили зенитчики Сухопутных войск.

Более того, в Воздушном командовании сообщили, что около 15:00 противовоздушная оборона Воздушных Сил ВСУ сбила две крылатые ракеты "Калибр". Это случилось во время очередной атаки страны-террориста из акватории Черного моря.

Опасность обстрелов сохраняется

17 октября в Киеве не раз звучала воздушная тревога. Последнюю объявили после 19:10, и продолжается она до сих пор, по состоянию на 23:20. Более того, после 19:50 тревога распространилась и на Черкасскую область.

Жители столицы уже вечером слышали взрывы, однако в сети сообщили, что на этот раз это могут быть звуки работы ПВО. Это предположение подтвердил и глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Он призвал оставаться в укрытиях, а также ничего не снимать и не выкладывать в соцсети.

После 20:00 17 октября местные жители сообщили о звуках взрывов возле столицы в Белой Церкви, а также в Черкасской области. После 20:30 взрывы услышали жители Броваров, а также Борисполя. Мэр последнего Владимир Борисенко сообщил о работе ПВО и заверил, что ситуация контролируемая, а ВСУ работают на отлично.



Как поступать, если увидели дрон-камикадзе / Инфографика 24 канала

Атака Киева дронами-камикадзе: последние новости

Взрывы в Киеве 17 октября звучали с самого утра. Сначала российские оккупанты нанесли удар в Шевченковском районе столицы. Как впоследствии сообщил Андрей Ермак, россияне атаковали именно дронами-камикадзе.

В результате утренней атаки в Киеве начался пожар в нежилом здании, а также повреждения получили несколько жилых домов. Также украинцы зафиксировали попадания по жилому дому.

В результате прилета по жилому дому погибли 4 человека, среди них была молодая пара, которая ждала рождения ребенка.

Несколько позже в сети появились фото и видео с места попаданий, на которых можно увидеть впечатляющие масштабы разрушений.

Однако дроны успешно и сбивали. Да, вечером Россия снова направила свои "мопеды" на столицу Украины и Черкасщину, однако, их сбили силы ПВО.

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