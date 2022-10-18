Проте у стрілецькому бою диверсанти зазнали втрат і відступили на вихідні позиції. Загалом окупанти обороняються та намагаються утримати захоплені рубежі. Також ворог посилив повітряну розвідку.

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Обстріли окупантів

Росіяни продовжують обстрілювати позиції українських військ. В хід іде авіація, важка артилерія, реактивні системи залпового вогню та міномети.

Територіальні громади вздовж лінії бойового зіткнення страждають від ворожих обстрілів, ракетних ударів, атак дронами. Також загарбники атакують об'єкти критичної інфраструктури, аби тиснути на цивільних.

По прифронтовій Березнегуватській громаді окупанти випустили 4 реактивних снаряди системи залпового вогню "Смерч". Прильоти були по сільськогосподарських територіях. Без жертв.

З важкої артилерії обстріляли Куцурубську громаду вздовж узбережжя. Втрат не було.

Армійська та штурмова авіація 4 рази накрила Великоолександрівську громаду Бериславщини.

Знищено 2 склади боєприпасів окупантів та ворожу техніку

Українська авіація у відповідь завдала 11 авіаударів по скупченню особового складу та озброєнню противника, а також – по позиціях його протиповітряної оборони.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 250 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога становлять:

22 окупантів,

4 танки,

2 міномети,

самохідна крупнокаліберна гаубиця "Акація",

зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" та 3 одиниці авто-бронетехніки.

Знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі.

Пошкоджено ще один танк, самохідну гаубицю "Мста-С" та РСЗВ "Град", 4 одиниці авто-бронетехніки.

У Чорному морі побільшало російських кораблів

Попри штормову погоду, окупанти збільшили корабельне угруповання до 9 одиниць. Серед них – 2 великих десантних кораблі та 2 надводних ракетоносії ракет типу "Калібр". Тому військові закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки загроза атак ракетами чи дронами – актуальна.

Крім того, в ОК "Південь" розповіли, що у Великій Костромці на півдні Дніпропетровщини, при проведенні польових робіт, робоча техніка наїхала на вибухівку та підірвалась. На щастя, обійшлось без постраждалих.

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