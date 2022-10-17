В Одесі спрацювало ППО

Очевидці повідомили про кілька вибухів. Ймовірно, це робота ППО. У небі видно дим. 24 канал повідомляє, що відомо про атаку наразі.

Увага Київ атакували дрони-камікадзе: кількість загиблих зросла

Росіяни атакували дронамами-камікадзе

Невдовзі речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що це дійсно працювала протиповітряна оборона.

Росіяни намагались атакувати Одесу дронами-камікадзе – їх вдалось збити.

Однак, речник досить завуальовано повідомив про це.

Ти говори хоч на фарсі, ворожим силам в нас не місце. У ППО працюють супертатусі, що піддадуть "шахедам" в зад копитцем,

– написав Братчук.



Як розпізнати і діяти у випадку атаки дронами-камікадзе / Інфографіка 24 канал

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Атаки українських міст дронами-камікадзе

Ворог активно використовує проти України дрони-камікадзе іранського виробництва. З учорашнього вечора українські сили ППО збили 37 дронів. Нашим захисникам вдалося знищити 85 – 86% безпілотників, які атакували українські міста з південного напрямку.

Сьогодні зранку Росія атакувала дронами столицю, внаслідок чого вибухи пролунали у Шевченківському районі. На жаль, внаслідок обстрілу Києва загинуло четверо мирних мешканців. Також госпіталізовані троє постраждалих, двоє з яких – рятувальники.