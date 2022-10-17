Про це під час брифінгу розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, 37 дронів знищено у період з 21:30 неділі 16 жовтня до 11:50 ранку 17 жовтня.

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До збиття дронів залучена тероборона та Нацгвардія

Ігнат повідомив про знищення 85 – 86% безпілотників, які атакували українські міста з південного напрямку. За його словами, дрони збивали ППО Повітряних сил і Сухопутних військ, а також тероборона та Нацгвардія.

Юрій Ігнат розповів, що підтверджено 2 випадки ліквідації дронів силами Нацгвардії на Півдні України.

Збивають усіма засобами, які є доступні. У нічний час – це засоби, які мають радіолокаційні системи: йде мова про зенітно-ракетні комплекси, а також авіацію. Ціль не є такою складною, як боялися раніше. А із находженням додаткових засобів ППО, показник збитих дронів буде лише збільшуватися,

– повідомив Ігнат.

Також, за його інформацією, за кілька останніх тижнів на Півдні України вже знищили 100 іранських дронів – 96 типу Shahed-136 та 4 Mohajer.

Росія атакувала Україну дронами-камікадзе: головне

Ворог розпочав атаку українських міст ввечері 16 жовтня, вдаривши по Миколаєву та області. Окупанти запустили відразу 16 шахідів, 11 з яких вдалося збити. Інші, на жаль, влучили в об'єкти інфраструктури.

Зранку 17 жовтня Росія атакувала Київ, внаслідок чого вибухи пролунали у Шевченківському районі. Унаслідок атаки дронами розпочалась пожежа в нежитловій будівлі. Крім того, окупанти атакували багатоповерхівку.

На жаль, внаслідок обстрілу Києва загинуло четверо мирних мешканців. Серед них – молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності.

Також внаслідок обстрілу постраждало 19 людей. Повідомляється, що госпіталізовані троє постраждалих, двоє з яких – рятувальники.

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