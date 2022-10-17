Наслідки атаки по Миколаєву

Також є влучання у фармацевтичний склад. На місцях прильотів працюють рятувальники.

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Наразі вогнеборці намагаються ліквідувати пожежі. За попередніми даними, минулося без постраждалих серед цивільного населення.

Зауважимо, загалом ворог запустив 14 Shahed-136. 11 дронів вдалося збити українським військовим, а решта 3 долетіли до свого місця призначення.

На місці влучання дронів у Миколаєві спалахнула пожежа: відео

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що станом на 23:52 пожежу вдалося локалізувати.