Об этом во время брифинга рассказал спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, 37 дронов уничтожены в период с 21:30 воскресенья 16 октября до 11:50 утра 17 октября.

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К сбитию дронов привлечены терроборона и Нацгвардия

Игнат сообщил об уничтожении 85-86% беспилотников, которые атаковали украинские города с южного направления. По его словам, дроны сбивали ПВО Воздушных сил и Сухопутных войск, а также терроборона и Нацгвардия.

Юрий Игнат рассказал, что подтверждены 2 случая ликвидации дронов силами Нацгвардии на Юге Украины.

Сбивают всеми доступными средствами. В ночное время это средства, которые имеют радиолокационные системы: речь идет о зенитно-ракетных комплексах, а также авиации. Цель не столь сложна, как боялись раньше. А с поступлением дополнительных средств ПВО, показатель сбитых дронов будет только увеличиваться,

– сообщил Игнат.

Также, по его информации, за несколько последних недель на Юге Украины уже уничтожили 100 иранских дронов – 96 типа Shahed-136 и 4 Mohajer.

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Враг начал атаку украинских городов вечером 16 октября, ударив по Николаеву и области. Оккупанты запустили сразу 16 шахидов, 11 из которых удалось сбить. Остальные, к сожалению, попали в объекты инфраструктуры.

Утром 17 октября Россия атаковала Киев, в результате чего взрывы прогремели в Шевченковском районе. В результате атаки дронами начался пожар в нежилом здании. Кроме того, оккупанты атаковали многоэтажку.

К сожалению, в результате обстрела Киева погибли четверо мирных жителей. Среди них – молодая пара, муж и жена, которые ожидали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности.

Также в результате обстрела пострадали 19 человек. Сообщается, что госпитализированы трое пострадавших, двое из которых – спасатели.

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