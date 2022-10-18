Про ранкові вибухи у Дніпрі повідомили місцеві кореспонденти. Вони наголосили, що в області триває повітряна тривога. Тож ми нагадуємо на тому, що до відбою не варто покидати сховищ, щоб не ризикувати власними життями.

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У Дніпрі повідомляють про прильоти

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. У мережі також виклали світлини, на яких можна побачити густий стовп диму, що здіймається у небо над місцем прильотів. Крім того, у телеграм-каналі "Днепр Оперативный" зазначають, що спалахнула сильна пожежа. За інформацією з місцевих пабліків, цих самих прильотів по місту було кілька.

Перед вибухами глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко наголосив на новій атаці ворога на область. Тож мешканців він попрохав не покидати укриття та берегти себе.

Невдовзі в Офісі Президента надали додаткову інформацію. Як зазначив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, у Дніпрі зафіксовані два прильоти в об'єкт енергетичної інфраструктури. Він наголосив на серйозних пошкодженнях внаслідок атаки. На місці влучання, за словами Тимошенка, працюють рятувальники.

Глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук звернувся до місцевих мешканців. Він попрохав їх не публікувати у мережі та телеграм-каналах фото та відео з місць влучань. Високопосадовець нагадав, що відповідні дії лише допомагають ворогові корегувати вогонь та дізнаватися, чи влучив він у ціль. Водночас він закликав очікувати на офіційну інформацію, яку місцева влада повідомить згодом.

Він також зазначив, що упродовж ночі ворог обстрілював Нікопольський район. По ньому окупанти били з "Градів" і важкої артилерії. Під обстріли потрапили Мирівська та Покровська громади. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Водночас відомо про пошкоджене агропідприємство, а також лінію електропередач. Крім того, у селі Вищетарасівка понад тисяча родин залишилися без електроенергії. А ще ворог понищив вежу, тож мешканці і без зв'язку. За словами Резніченка, свою роботу ремонтні бригади відновлять, коли обстріли вщухнуть.

Відомо також, що опівночі успішну роботу виконали військові з повітряного командування "Схід". Їм вдалося знищити один ворожий безпілотник-камікадзе "Шахід 136".

В Україні тривають повітряні тривоги

Зауважимо, що ранок 18 жовтня досить неспокійний для мешканців усієї України. Станом на 08:04 карта повітряних тривог продовжила "червоніти". Тож не виключено, що за лічені хвилини сирени чутимуть усі без винятку мешканці нашої держави. Додамо, що про вибухи під час повітряної тривоги повідомив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він також попередив про можливу атаку ракетами типу Х-101.

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