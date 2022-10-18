Проте українців їм не вдасться таким залякати. Смілива киянка зворушливо зіграла гімн майже одразу після ворожого прильоту.

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Українців не зламати: жінка зіграла гімн після вибухів у сусідньому кварталі

Загарбники намагаються тиснути на Україну, обстрілюючи мирні квартали. Вони запускають дрони-шахіди по місцях, де перебувають цивільні, нищать інфраструктуру та радіють, коли вдається щось зруйнувати.

За кілька хвилин після вибуху у сусідньому кварталі, літня киянка зіграла гімн України на балконі свого помешкання. Зворушливе відео вкотре доводить сміливість українського народу.

Гімн України у виконанні мешканки Києва після ворожого прильоту: дивіться відео

Зауважимо, що Володимир Зеленський прокоментував вибухи у Києві. Глава держави заявив, що окупантам не вийде зламати українців. Щобільше, їхні спроби залякати жителів ударами по містах приречені на провал, як і загалом розпочата ними війна.

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Реакція мера Кличка на вибухи у столиці

Мер Києва Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив, що атака по Києву вкотре доводить, що загарбникам потрібні території України без її мешканців. Напад іранськими дронами-камікадзе він називає справжнім геноцидом українського народу.

Варвари вбивають українців, а також хочуть залишити нас без тепла, без електрики,

– каже Віталій Кличко.

Мер міста розповів, що внаслідок атаки деякі люди залишилися без своїх домівок. Кличко пообіцяв, що всім, кому буде необхідно тимчасово десь пожити, нададуть притулок у готелях та гуртожитках столиці.

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