Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Павло Нарожний. Раніше повідомлялось про те, як розпізнати бойовий дрон та вберегтись від нього.

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Обстріли продовжаться

На думку Нарожного, обстріли дронами продовжаться. Є 2 джерела, які називали різну кількість іранських дронів у росіян. Міністр оборони України Олексій Рєзніков повідомив, що в Росії близько 300 таких дронів, президент України Володимир Зеленський заявив, що таких дронів приблизно 2400. Однак, радше за все, Президент просто обмовився і мав на увазі кількість, яка прописана в контракті на постачання.

Я не впевнений, що таку кількість Іран може виробляти. Те, що ми бачимо – це спроби заспамити нашу систему ППО з різних боків. Однак це не статична система, як стіна замку. Вона постійно змінюється, також додаються нові, як-от IRIS-T і NASAMS. Зокрема, атака дронами 17 жовтня відбулась по річищу Дніпра. На річці, зрозуміло, систем ППО немає, і вони їх шукали на берегах,

– розповів військовий експерт.

Нарожний додав, що висновки будуть зроблені, деякі системи передислоковані, за цим напрямком будуть більше пильнувати, і така масова атака більше не повториться.

Росіяни намагаються обходити нашу ППО

Військовий експерт продовжив, що радіолокаційних станцій в Україні стає все більше. Нам їх постачають Західні партнери. Однак влучно ще на початку повномасштабного вторгнення росіян було сказано, що тоді наша система ППО нагадувала діряву ракетку, якою ми намагались збити воланчик. Звісно, це війна, й, очевидно, що втрати є з обох боків.

"Я не згоден, що росіяни обходять нашу систему ППО ракетами типу американських НARM, бо в них немає прямого аналога такої ракети. Це ракета, яка сама наводиться, нею просто стріляють у напрямку місця, де вважають, що є ППО, і вона влучає конкретно в радар. У них аналогічної системи немає, тому їм треба використовувати ракети формату "Калібр", "Точка-У". Коли вони побачать нашу систему, по ній може прилетіти", – зауважив він.

Кількість іранських дронів і ракет

За словами Нарожного, у відкритому доступі купити безпілотнику можна лише двигун. Зокрема, це може зробити навіть кожен українець на AliExpress. Головне – це електроніка. Чипи виготовляють великі країни, й Іран може отримати їх лише у вигляді контрабанди. Це лише кілька десятків штук, тож стільки на рік дронів Іран і може виготовляти.

Ракети в них доволі серйозні, але там доволі потужний санкційний тиск. Ці ракети за параметрами близькі до "Іскандерів". Іран не просто знаходиться у вакуумі, він веде постійну війну або погрожує війною з Ізраїлем. В Ізраїлі дуже потужна армія. Крім того, Іран у дуже напружених стосунках з Саудівською Аравією, якій постачають зброю США, Німеччина, зокрема танки тощо,

– наголосив військовий експерт.

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Збивати дрони самостійно не можна

Він також розказав про те, що самим дрони збивати з зареєстрованою мисливської зброї або ще якоїсь не можна. Люди не знають, куди саме можуть упасти уламки, а наслідки від цього можуть бути ще гірші. Однак облаштовувати певні пости на дахах будинків – непогана ідея. Утім це мають робити професіонали, котрі і збиватимуть дрони зі стрілецькою зброєю.

"Це мають робити відповідні органи, як-от ТрО, Повітряні сили, ППО, але точно не сили мешканців будинків, які об'єднались і зробили пост на своєму будинку для того, щоб повідомляти поліції", – підкреслив Нарожний.

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