Про це 24 каналу розповів аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов. За його словами, Arash-2 – це, фактично, повільна крилата ракета. Вона може перебувати певний час у повітрі, а вже потім завдавати удар.

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Сам безпілотник є реактивним, тож він має бути швидшим за Shade-136. Крім того, його буде складніше збивати. Якщо "шахіди" можна знищити зі стрілецької зброї, то Arash-2 у такий спосіб знищити не вдасться.

Є питання до російської розвідки

Як наголошує Михайлов, судячи з перебігу війни, російська розвідка погано вміє виявляти цілі безпосередньо на полі бою. Тому, найімовірніше, окупанти застосовуватимуть Arash-2 так само як Shahed-136 – щоб бити по тилу.

Як ми наразі бачимо, Росія застосовує "шахіди" насамперед як певну заміну крилатим ракетам. Вони завдають удари по стаціонарних цілях в українському оперативному та стратегічному тилу. Це значить, що вони не здатні виявляти цілі на полі бою чи безпосередньо близько до поля бою, як це робить українська розвідка, яка позначає цілі для HIMARS,

– зазначив Михайлов.

Він додав, що система Arash-2 справді новітня – її лише нещодавно поставили на озброєння Ірану. Тому є певні сумніви, що вони передадуть ці безпілотники Росії. Адже вони самі потрібні їм у боротьбі проти Ізраїлю.

Є версії, що Тегеран передасть Росії безпілотники Arash-1. Це – щось на кшталт радянських дронів Ту-141, які вже використовували у війні Росії проти України.

Михайлов пояснив, наскільки небезпечні іранські безпілотники Arash-2: дивіться відео

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