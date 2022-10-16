Об этом 24 каналу рассказал аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. По его словам, Arash-2 – это фактически медленная крылатая ракета. Она может находиться определенное время в воздухе, а уже потом наносить удар.

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Сам беспилотник является реактивным, поэтому он должен быть быстрее Shade-136. Кроме того, его будет сложнее збивать. Если" "шахиды" можно уничтожить из стрелкового оружия, то Arash-2 таким образом уничтожить не удастся.

Есть вопросы к российской разведке

Как отмечает Михайлов, судя по течению войны, российская разведка плохо умеет обнаруживать цели прямо на поле боя. Поэтому, вероятнее всего, оккупанты будут применять Arash-2 так же как Shahed-136 – чтобы бить по тылу.

Как мы видим, Россия применяет "шахиды" прежде всего как определенную замену крылатым ракетам. Они наносят удары по стационарным целям в украинском оперативном и стратегическом тылу. Это значит, что они не способны обнаруживать цели на поле боя или близко к полю боя, как это делает украинская разведка, обозначающая цели для HIMARS,

– отметил Михайлов.

Он добавил, что система Arash-2 действительно новейшая – ее только недавно поставили на вооружение Ирана. Поэтому есть сомнения, что они передадут эти беспилотники России. Они ведь сами нужны им в борьбе против Израиля.

Есть версии, что Тегеран передаст России беспилотники Arash-1. Это что-то вроде советских дронов Ту-141, которые уже использовали в войне России против Украины.

Михайлов объяснил, насколько опасны иранские беспилотники Arash-2: смотрите видео

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