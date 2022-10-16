Об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он отметил, что, возможно, информация о закупке этих дронов появилась именно для украинцев.

Интересно Как дроны-камикадзе донимают Одесскую область: Братчук рассказал об атаках и работе ПВО

Информация о закупке новых дронов может быть ИПСО

Братчук отметил, что недавно в СМИ появилась информация о закупке Россией новых иранских дронов Arash-2.

Это новые и более тяжелые дроны-камикадзе. Но следует сказать, что это сообщение очень хорошо разошлось именно из российских телеграм-каналов и средств массовой информации. И такое впечатление, что это специально было сделано для нас, для украинцев,

– заметил спикер ОВА.

Он рассказал, что еще в сентябре один из командиров иранской армии заявил, что эти беспилотники должны пройти испытания на учениях, а затем Иран будет применять их против Израиля.

"Конечно, это не исключает возможности поставки этих дронов-камикадзе именно в Россию (и применение их – 24 канал) в российской войне против нас. Но еще раз скажу – они не исследованы и в боевых условиях не применялись", – добавил Братчук.

Он отметил, что оккупанты продолжают применять Shahed-136, однако наши защитники успешно их приземляют. То же будет и с Arash-2.

Характеристики Arash-2

Дроны-камикадзе Arash-2 умеют определять излучение радаров, а подавление систем ПВО было одной из задач модернизации Kian.

БПЛА запускают со специализированной платформы и контейнера. Это обеспечивает возможность скрытой перевозки и применения Arash-2 с морских платформ.

При необходимости беспилотник может быть оборудован оптическими и тепловизионными сканерами с целью захвата в поле наблюдения различных видов целей.

Анонсированная дальность применения составляет 2000 км.

Стоит посмотреть – Виннитчину впервые сильно атаковали дроны-камикадзе: видео