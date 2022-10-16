Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він зауважив, що, можливо, інформація про закупівлю цих дронів з'явилася саме для українців.

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Інформація про закупівлю нових дронів може бути ІПСО

Братчук зауважив, що нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про закупівлю Росією нових іранських дронів Arash-2.

Це нові й важчі дрони-камікадзе. Але треба сказати, що це повідомлення дуже добре розійшлося саме з російських телеграм-каналів та засобів масової інформації. І таке враження, що це спеціально було зроблено для нас, для українців,

– зауважив речник ОВА.

Він розповів, що ще у вересні один з командирів іранської армії заявив, що ці безпілотники повинні пройти випробування на навчаннях, а потім Іран застосовуватиме їх проти Ізраїлю.

"Звичайно, це не виключає можливості поставки цих дронів-камікадзе саме до Росії (і застосування їх – 24 канал) в російській війні проти нас. Але ще раз скажу – вони не досліджені й в бойових умовах не застосовувалися", – додав Братчук.

Він зазначив, що окупанти продовжують застосовувати Shahed-136, однак наші захисники успішно їх приземляють. Те саме буде й з Arash-2.

Характеристики Arash-2

Дрони-камікадзе Arash-2 вміють визначати випромінення радарів, придушення систем ППО було однією із задач модернізації Kian.

БпЛА запускають зі спеціалізованої платформи та з контейнера. Це забезпечує можливість прихованого перевезення і застосовання Arash-2 з морських платформ.

За потреби безпілотник можуть обладнати оптичними та тепловізійними сканерами з метою захоплення у поле спостереження різних видів цілей.

Анонсована дальність застосування становить 2000 кілометрів.

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