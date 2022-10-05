Об этом 24 каналу рассказал руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. По его словам, это был перспективный проект, который мог бы существенно усилить украинскую армию.

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Как отметил Чмут, по характеристикам украинская ракета "Коршун-2" соотносится с американскими Tomahawk и российскими "Калибрами".

"Коршун-2" – это крылатая ракета. Если "Гром" и "Точка" – это баллистические ракеты, то это крылатая ракета, которая могла быть разного базирования, теоретически – сухопутного, авиационного и морского.

– сказал Чмут.

"Ничего не имеем, кроме "Нептуна"

Однако, по его словам, проект заморожен из-за отсутствия государственного финансирования.

В целом, государство не вкладывало средства в разработку украинской дозвуковой, сверхзвуковой и гиперзвуковой ракеты. Как следствие – у нас ничего нет, кроме "Нептуна", который финансировался государством. "Нептун" также фактически является крылатой ракетой, но противокорабельной,

– отметил руководитель БФ "Вернись живым".

Он добавил, что в Украине также велись разработки сверхзвуковой управляемой ракеты "Молния". Однако все, что осталось от этого проекта – это "макет и картинки в интернете".

Какие ракеты следует разрабатывать Украине

Если говорить о разработке собственных ракет в будущем, то Украине следует проанализировать несколько факторов.

Во-первых, по словам Чмута, нужно определиться, "что мы создаем и создаем ли мы что-то".

Во-вторых, следует решить, с каким именно базированием.

"Еще один вопрос, а нужна ли нам авиационная крылатая ракета, если те же задачи мы можем выполнять с наземной пусковой установки?" – заметил руководитель фонда "Вернись живым".

Если по каким-то причинам Украине нужны именно авиационные крылатые ракеты, тогда нужно поднимать вопрос носителя.

Если мы создаем ракету, то можно сразу сделать ее такой, которая может работать как с советских самолетов, которые, возможно, еще некоторое время будут эксплуатироваться, так и из перспективных западных,

– отметил Чмут.

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