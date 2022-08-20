В то же время большой вклад в успехи ВСУ вложили ряд оборонных предприятий, модернизировавших старую технику. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

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ТОП-3 украинского оружия

Эксперт считает, что самый большой удар врагу нанесли крылатые ракеты "Нептуп" .

У "Нептуна" есть исторические достижения. Это первая противокорабельная ракета, уничтожившая флагман флота и ракетный крейсер. До этого в истории никто никогда подобного вообще не делал,

– считает Катков.

Следующим в перечне эффективного украинского оружия специалист указал противотанковый ракетный комплекс "Стугна".

"Важность Стугны в том, что она не только крайне эффективно используется для уничтожения не только танков, но и вертолетов – есть два документальных случая", – рассказал главный редактор Defense Express.

По его словам, комплекс имеет выносной пульт, сохраняющий жизнь нашим бойцам.

"Также этот пульт позволяет генерировать огромное количество видео, которые играли огромную деморализующую роль на противника. Они это видят и понимают, что с ними будет. Этот психологический аспект работы Стугны — он имел довольно неплохой эффект", — пояснил Катков.

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Также специалист рассказал, что большое значение для ВСУ имели отечественные беспилотники.

"Беспилотники, которые уже были на вооружении, были глазами нашей артиллерии. Это заводские вооружения, которые сыграли крайне важную роль и были массовыми. Вот такой ТОП-3, я считаю, будет правильным", — отметил эксперт.

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Украинский Т-64 лучше, чем российский Т-72Б3

Катков подчеркнул, что большое влияние на результативность ВСУ на поле боя также оказало и другое отечественное оружие, в частности САУ "Богдана".

Не надо забывать, что наши бронетанковые заводы прогнали все наши танки и бронетехнику, оснастив их современной радиосвязью и тепловизорами. Был проведен астрономический объем работ, который вылился в то, что абстрактно наш Т-64 образца 2017 оказался лучшим Т-72Б3,

– объяснил эксперт.

По его словам, это мнение украинских танкистов, работавших на обоих танках. В то же время он добавил, что оборонные предприятия провели много работы по модернизации других комплексов, к примеру, "Точка-У".

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