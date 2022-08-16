Несмотря на то, что все указывает на ракетный удар, официальной информации о первопричине взрывов в оккупированном Крыму на сегодняшний день нет. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Эксперт отмечает, что на месте происшествия произошло два мощных взрыва. Однако в этой ситуации важно, что были характерные воронки и не было разлета боеприпасов.

Дрон-камикадзе имеет очень небольшой заряд. Для того, чтобы одним зарядом взорвать такой состав – это нереально на сегодняшний день. Да и вы понимаете, сколько взрывчатки должны были принести партизаны, для того чтобы взорвать этот склад и стоянку самолетов соответственно... Поэтому это вряд ли дроны-камикадзе и партизаны,

– рассказал Жданов.

По его словам, боеприпасы на таких аэродромах хранятся не в окончательно снаряженном состоянии, а без взрывателей. Поэтому они бы просто попадали и не взорвались.

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"Я думаю, что это был ракетный обстрел. Но сегодня никто не знает, были ли это ракеты и сколько их", – резюмировал специалист.

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9 августа возле Новофедоровки близи Сак зафиксировали мощные взрывы. Они звучали возле аэродрома российских вооруженных сил. По разным данным, было уничтожено от 8 до 24 единиц российской авиации.

16 августа зафиксировали новые взрывы возле Джанкоя. В населенном пункте Майское горела подстанция, в Азовске – вражеский склад боеприпасов.

Впоследствии сообщили о взрывах вблизи Симферополя. Очевидцы сообщили о черном дыме над военным аэродромом "Гвардейское".

Поскольку ситуация в оккупированном Крыму в последнее время не слишком стабильна, местные жители начинают паниковать.

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