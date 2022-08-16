О взрывах в Крыму 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он шутит, что одна из самых "очевидных" причин, почему взорвался склад боеприпасов возле Джанкоя – курение в непредвиденных для этого местах.

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Нравится версия по украинскому "Нептуну"

Как отмечает Попович, есть несколько версий, что на самом деле произошло вблизи Джанкоя. Одна из них – обстрел дальнобойными артиллерийскими системами. Однако пока не было видео, подтверждающих, что ВСУ ударили такими ракетами. Да и официально у украинской армии нет столь дальнобойных систем.

Еще один вариант – работа украинских ССО, партизан и диверсантов. С начала полномасштабного вторжения они действительно творят чудеса. По мнению Поповича, к половине "хлопка" точно причастны эти люди.

Военный обозреватель вспомнил о недавних взрывах в Новофедоровке. Тогда на фотографиях сверху было видно 3 больших кратера, что могло бы свидетельствовать о попадании ракет.

Денис Попович надеется, что как тогда, так и на этот раз цель поразили переоборудованные украинские "Нептуны". Еще раньше при разработке этого комплекса была информация, что он может поражать и наземные цели. Однако военный обозреватель отмечает – это не инсайд, а просто его личное мнение.

Очень нравится версия о переоборудовании украинского "Нептуна". Когда были разработки, заявляли, что он может поражать кроме надводных и наземные цели. Да еще были свидетельства, будто удар по тем же Новофедоровцам нанесли системами украинского производства,

– отметил Денис Попович.

Денис Попович о "хлопке" в Крыму: смотрите видео

Вблизи Джанкоя раздавались взрывы: главное