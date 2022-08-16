Попри те, що все вказує на ракетний удар, офіційної інформації щодо першопричини вибухів в окупованому Криму на сьогодні немає. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Експерт зазначає, що на місці події відбулося два потужні вибухи. Однак у цій ситуації важливо, що були характерні воронки й не було розльоту боєприпасів.

Дрон-камікадзе має дуже маленький заряд. Для того, щоб одним зарядом підірвати такий склад – це нереально на сьогодні. Та і ви розумієте, скільки вибухівки повинні були принести партизани, для того, щоб підірвати цей склад і стоянку літаків відповідно... Тому це навряд дрони-камікадзе і партизани,

– розповів Жданов.

З його слів, боєприпаси на таких аеродромах зберігаються не в остаточно спорядженому стані, а без підривників. Тому вони просто попадали б і не вибухнули.

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"Я думаю, що це був ракетний обстріл. Але на сьогодні ніхто не знає, чи це були ракети й скільки їх", – резюмував фахівець.

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9 серпня біля Новофедорівки поблизу Сак зафіксували потужні вибухи. Вони лунали біля аеродрому російських збройних сил. За різними даними, було знищено від 8 до 24 одиниць російської авіації.

16 серпня зафіксували нові вибухи біля Джанкоя. В населеному пункті Майське горіла підстанція, в Азовську – ворожий склад боєприпасів.

Згодом повідомили про вибухи поблизу Сімферополя. Очевидці повідомили про чорний дим над військовим аеродромом "Гвардійське".

Оскільки ситуація в окупованому Криму останнім часом не надто стабільна, то місцеві мешканці починають панікувати.

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