На Кримському мосту зафіксовано рекордний трафік

Про це повідомила постійна представниця президента України у АР Крим Таміла Ташева. За її словами, на 6 місяць повномасштабного вторгнення війна прийшла в Крим.

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Зокрема, як підкреслила Ташева, унаслідок необережного поводження з боєприпасами сталися вибухи у Джанкойському районі. Через це люди почали ховатися по підвалах.

Окупаційна адміністрація всі пів року великої війни, і минулого тижня заявляла – Криму і людям нічого не загрожує. міноборони рф знову каже – "займання на складі боєприпасів"… Люди вважають інакше,

– написала представниця президента в Криму.

Про панічні настрої в Криму свідчить те, що 15 серпня зафіксовано рекорд добового трафіку на Кримському мосту. Як пишуть російські ЗМІ, транспортним переходом до Криму і назад проїхало 38 тисяч 297 автомобілів.

У Криму оголошено надзвичайну ситуацію

Також російські пропагандисти інформують, що після детонації боєприпасів у Джанкойському районі оголошено режим надзвичайної ситуації регіонального характеру.

Про це російським ЗМІ сказав ставленик кремля в окупованому Криму сергей аксьонов.

Що відомо про вибухи в Криму

Поблизу міста Джанкой зранку 16 серпня прогриміли вибухи. Як повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, відбулося влучання у сховище боєприпасів.

У соціальних мережах з'явилися відео, як в селищі Азовське детонує склад ворога з боєприпасами. У росії підтвердили інформацію про вибухи у селі Майське, що біля селища Азовське.

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Також Чубаров заявив про "приліт" по військові частині росіян в Азовському.



"Бавовна" у Джанкойському районі / Фото liveuamap

Окрім вибухів складів БК, сталася пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої. Також через вибухи пошкоджено залізницю біля Джанкоя, через що призупинено рух всіх поїздів з материка. Залізницею у Джанкої росія перекидала свою військову техніку на Південь України, зокрема в Запорізьку область.

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Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що на залізничній станції "Азовська" проводилося розвантаження боєприпасів, а також російської техніки.

В Офісі Президента пояснили, що трансформаторна підстанція у Джанкої потрібна росії, щоб красти енергію із Запорізької АЕС.

Близько 13 години з'явилася інформація про те, що в Криму знову вибухи. Зокрема, йдеться про "бавовну" у Сімферополі над військовим аеродромом "Гвардійське".

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