Залізничну дорогу, найімовірніше, відремонтують. Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

До теми Після вибухів у Криму росіяни оточили зону в радіусі 5 кілометрів: скільки людей вже евакуювали

Окупанти можуть відремонтувати залізничний шлях

Пошкоджена залізна дорога. З Джанкою в бік материкової України, зокрема до Херсона, вже немає сполучення. Але вони зараз його ремонтують і, скоріш за все, відремонтують. Там немає такого великого сполучення,

– заявив Чубаров.

Він додав, що цю дорогу використовують для того, щоб бути близько до Херсонської області. А далі – на Херсон і до Мелітополя звозити військову техніку та зброю.

Що відомо про вибухи біля Джанкоя

Зранку 16 серпня в Криму поблизу Джанкоя чули вибухи. Згодом глава Меджлісу кримськотатарського народу заявив, що було влучання по військовій частині окупантів у селищі Азовське Джанкойського району.

Після вибухів у Криму росіяни оточили зону в радіусі 5 кілометрів. За словами Чубарова, вже евакуювали понад дві тисячі жителів.

Зверніть увагу – нові втрати росіян станом на ранок 16 серпня: відео