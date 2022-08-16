Железнодорожную дорогу, вероятнее всего, отремонтируют. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телеканала "Рада" , сообщает 24 канал.

После взрывов в Крыму россияне окружили зону в радиусе 5 километров: сколько людей уже эвакуировали

оккупанты могут отремонтировать железнодорожный путь

Повреждена железная дорога. С Джанкой в сторону материковой Украины, в частности, в Херсон, уже нет сообщения. Но они его сейчас ремонтируют и, скорее всего, отремонтируют. Там нет такого большого сообщения,

– заявил Чубаров.

Он добавил, что этот путь используют для того, чтобы быть близко к Херсонской области. А дальше – на Херсон и в Мелитополь свозить военную технику и оружие.

Что известно о взрывах возле Джанкоя

Утром 16 августа в Крыму у Джанкоя слышали взрывы. Впоследствии глава Меджлиса крымскотатарского народа заявил, что было попадание по воинской части кафиров в поселке Азовское Джанкойского района.

После взрывов в Крыму россияне оцепили зону в радиусе 5 километров. По словам Чубарова, уже эвакуировали более двух тысяч жителей.

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