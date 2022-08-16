Серед втрат загарбників є самохідні артилерійські установки, а також реактивна система залпового вогню "Град". Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

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Яку техніку втратили окупанти

За словами Цаплієнка, у районі залізничної станції "Азовська" проводилося розвантаження боєприпасів, а також такої техніки:

17 ББМ (Бойова броньована машина);

10 САУ "Гвоздика";

7 САУ "Мста-С";

2 САУ "Півонія";

3 одиниці РСЗВ БМ-21 "Град";

Ну ось власне, що вибухало зранку в Криму, ще й пошкодило рашистам принагідно трохи залізничної колії,

– заявив журналіст.

Таким чином, втрати росії збільшились – і це ще не кінець.

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Тривожним був ранок для жителів Майського, що біля Джанкоя. Там спалахнула електростанція. Крім того, мешканці повідомляють про вибухи у населеному пункті Азовське.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що в окупованому Криму тисячі громадян росії вже висуваються в бік мосту через Керченську протоку.

Чубаров підтвердив влучне попадання по військовій частині окупантів у селищі Азовське Джанкойського району.

міноборони росії заявило, що в районі Майського в Криму стався спалах на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів у військовій частині. Внаслідок займання сталася детонація боєприпасів, що зберігалися.

Серйозно постраждалих немає, вживають заходи щодо гасіння пожежі, її причини з'ясовують.

Окрім цього, у росії стверджують, що 16 серпня також були вибухи біля тимчасово окупованого Сімферополя. Там під обстріл потрапив склад окупантів.

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