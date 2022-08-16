Среди потерь захватчиков самоходные артиллерийские установки, а также реактивная система залпового огня "Град". Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.
Обратите внимание Время "хлопка" продолжается: под Симферополем раздаются взрывы и поднимается черный дым
Какой техники лишились оккупанты
По словам Цаплиенко, в районе железнодорожной станции "Азовская" производили разгрузку боеприпасов, а также такой техники:
- 17 ББМ (боевая бронированная машина);
- 10 САУ "Гвоздика";
- 7 СОУ "Мста-С";
- 2 САУ "Пион";
- 3 единицы РСЗО БМ-21 "Град";
Ну вот, собственно, что взрывалось утром в Крыму, еще и повредило рашистам при случае немного железнодорожного пути,
– заявил журналист.
Таким образом, потери россии увеличились – и это еще не конец.
Мощные взрывы в Крыму: главные новости
Тревожным было утро для жителей Майского, возле Джанкоя. Там загорелась электростанция. Кроме того, жители сообщают о взрывах в населённом пункте Азовское.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в оккупированном Крыму тысячи граждан россии уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив.
Чубаров подтвердил меткое попадание по воинской части оккупантов в поселке Азовское Джанкойского района.
Минобороны россии заявило, что в районе Майского в Крыму произошла вспышка на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов.
Серьезно пострадавших нет, принимаются меры по тушению пожара, его причины выясняются.
Кроме этого, в россии утверждают, что 16 августа также произошли взрывы во временно оккупированном Симферополе. Там под обстрел попал склад оккупантов.
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