Речник командування Повітряних сил Ігор Ігнат зіронізував, що росіяни не вміють користуватися жодними засобами пожежної безпеки. Україну це не може не тішити.

Актуально З'явилося фото наслідків вибуху боєприпасів біля Джанкоя

Повітряні сили сподіваються, що росіяни втратили особовий склад

Судячи з відео, яке з'явилося у відкритих джерелах, ми бачимо детонацію боєкомплекту. Це ракети, які вибухають та розлітаються в різні сторони. Сподіваємося, що так противник позбавиться ще й техніки та особового складу, як було в Саках,

– наголосив Ігнат.

Він зазначив, що на аеродромі "Саки", крім літаків, була ще не мала кількість особового складу – льотчиків та інженерів. Стягнути нові літаки росія може, а от оперативно підготувати нових фахівців – ні.

Що відомо про вибухи у Криму 16 серпня

Рано-вранці вибухнув склад з боєприпасами у селищі Азовське Джанкойського району. За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, окупанти оточили зону в радіусі 5 кілометрів та евакуювали близько 2 тисяч місцевих мешканців. Відомо, що пошкоджень зазнала й залізниця, яка сполучає півострів з Херсоном. Чубаров вважає, що ворогу вдасться її відремонтувати.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк інтригуючи зауважив, що серія потужних вибухів у Криму тільки починається. А речник Одеської ОВА Сергій Братчук наголосив, що такими феєрверками Крим намагається повернутися до України.

Ближче до обіду стало відомо й про вибухи біля Сімферополя. російські пропагандисти заявили, що безпілотників обстріляв склад у селі Гвардійське.

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