Спикер командования Воздушных сил Игорь Игнат сыронизировал, что россияне не умеют пользоваться никакими средствами пожарной безопасности. Украину это не может не радовать.

Актуально Появилось фото последствий взрыва боеприпасов возле Джанкоя

Воздушные силы надеются, что россияне потеряли личный состав

Судя по видео, появившемуся в открытых источниках, мы видим детонацию боекомплекта. Это ракеты, которые взрываются и разлетаются в разные стороны. Надеемся, что так противник лишится еще и техники и личного состава, как было в Саках,

– подчеркнул Игнат.

Он отметил, что на аэродроме "Саки" кроме самолетов было еще не малое количество личного состава – летчиков и инженеров. Найти новые самолеты россия может, а вот оперативно подготовить новых специалистов – нет.

Что известно о взрывах в Крыму 16 августа

Ранним утром взорвался склад с боеприпасами в поселке Азовское Джанкойского района. По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, оккупанты оцепили зону в радиусе 5 километров и эвакуировали около 2 тысяч местных жителей. Известно, что повреждения получила и железная дорога, соединяющая полуостров с Херсоном. Чубаров считает, что врагу удастся отремонтировать.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк интригующе заметил, что серия мощных взрывов в Крыму только начинается. А спикер Одесской ОВА Сергей Братчук подчеркнул, что такими фейерверками Крым пытается вернуться в Украину.

Ближе к обеду стало известно и о взрывах возле Симферополя. российские пропагандисты заявили, что беспилотников обстрелял склад в деревне Гвардейское.

Смотрите больше – подробности о взрывах в Крыму 16 августа: видео