Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, пока нет официальной информации от Вооруженных Сил Украины о новых взрывах в Крыму. Поэтому пока стоит просто говорить, что там наступил очередной "хлопковый" день.

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Там произошло очередное "возгорание". оккупанты признают, что идет детонация боеприпасов. Таким фейерверком Крым пытается вернуться в Украинскую гавань. Да будет так. Время давно пришло, – отметил Братчук.

Увеличатся ли ракетные удары по Украине из-за взрывов в Крыму

Братчук отмечает, что угроза ракетных ударов по Украине до сих пор остается высокой. Однако в последнее время они фиксируют у врага определенный дефицит крылатых ракет. К примеру, на Южном направлении оккупанты предпочтительно используют реактивные системы залпового огня. Впрочем, всем понятно, что ракетные удары могут возобновиться в любой момент.

Очень важно, что вооруженные силы продолжают уничтожать склады боеприпасов и командные пункты оккупантов на Южном направлении. Это изрядно разрушает их логистику.

ВСУ эффективно уничтожают систему управления и логистики захватчиков. Им и боеприпасы будет труднее подвозить, и ударов будет меньше. Это и настроение улучшает, и ситуацию касательно безопасности делает спокойнее, – рассказал Братчук.

Сергей Братчук о новых взрывах в Крыму: смотрите видео

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