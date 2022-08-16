Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, пока нет официальной информации от Вооруженных Сил Украины о новых взрывах в Крыму. Поэтому пока стоит просто говорить, что там наступил очередной "хлопковый" день.
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Там произошло очередное "возгорание". оккупанты признают, что идет детонация боеприпасов. Таким фейерверком Крым пытается вернуться в Украинскую гавань. Да будет так. Время давно пришло, – отметил Братчук.
Увеличатся ли ракетные удары по Украине из-за взрывов в Крыму
Братчук отмечает, что угроза ракетных ударов по Украине до сих пор остается высокой. Однако в последнее время они фиксируют у врага определенный дефицит крылатых ракет. К примеру, на Южном направлении оккупанты предпочтительно используют реактивные системы залпового огня. Впрочем, всем понятно, что ракетные удары могут возобновиться в любой момент.
Очень важно, что вооруженные силы продолжают уничтожать склады боеприпасов и командные пункты оккупантов на Южном направлении. Это изрядно разрушает их логистику.
ВСУ эффективно уничтожают систему управления и логистики захватчиков. Им и боеприпасы будет труднее подвозить, и ударов будет меньше. Это и настроение улучшает, и ситуацию касательно безопасности делает спокойнее, – рассказал Братчук.
Сергей Братчук о новых взрывах в Крыму: смотрите видео
В Крыму снова произошел "хлопок": главное
- Буквально неделю назад в Крыму произошел "хлопок" на военном аэродроме в Саках, как 16 августа на полуострове снова раздаются взрывы. На этот раз вблизи Джанкой пожара на двух объектах: в Майском горит подстанция, в Азовске – вражеский склад боеприпасов.
- От линии фронта до этих населенных пунктов – около 200 км.
- Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов уже объявил об эвакуации людей из 5-километровой зоны вокруг склада боеприпасов.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отмечает, что взрывы в Крыму – это яркий пример демилитаризации.