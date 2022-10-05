Про це 24 каналу розповів керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. За його словами, це був перспективний проєкт, який міг би суттєво посилити українську армію.

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Як зазначив Чмут, за характеристиками українська ракета "Коршун-2" співвідноситься з американськими Tomahawk та російськими "Калібрами".

"Коршун-2" – це крилата ракета. Якщо "Грім" і "Точка" – це балістичні ракети, то це крилата ракета, яка могла бути різного базування, теоретично – сухопутного, авіаційного та морського,

– сказав Чмут.

"Нічого не маємо, окрім "Нептуна"

Однак, за його словами, проєкт заморожений через відсутність державного фінансування.

Загалом держава не вкладала кошти у розробку української дозвукової, надзвукової та гіперзвукової ракети. Як наслідок – ми нічого не маємо, окрім "Нептуна", який фінансувався державою. "Нептун" також фактично є крилатою ракетою, але протикорабельною,

– зазначив керівник БФ "Повернись живим".

Він додав, що в Україні також велися розробки надзвукової керованої ракети "Блискавка". Однак усе, що лишилося від цього проєкту, – це "макет та картинки в інтернеті".

Які ракети варто розробляти Україні

Якщо говорити про розробку власних ракет у майбутньому, то Україні потрібно проаналізувати кілька факторів.

По-перше, за словами Чмута, треба визначитись, "що ми створюємо і чи ми щось створюємо".

По-друге, слід вирішити, з яким саме базуванням.

"Ще одне питання, а чи треба нам авіаційна крилата ракета, якщо ті ж самі задачі ми можемо виконувати з наземної пускової установки?" – зауважив керівник фонду "Повернись живим".

Якщо ж з якихось причин Україні потрібні саме авіаційні крилаті ракети, тоді потрібно підіймати питання носія.

Якщо ми створюємо ракету, то можна одразу зробити її такою, яка може працювати як з радянських літаків, які, можливо, ще якийсь період часу експлуатуватимуться, так і з перспективних західних,

– зазначив Чмут.

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