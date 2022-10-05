Про це 24 каналу розповів керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. За його словами, це був перспективний проєкт, який міг би суттєво посилити українську армію.
Читайте також Могли б замінити ATACMS: чому Україна зупинила виготовлення ракетних комплексів "Грім-2"
Як зазначив Чмут, за характеристиками українська ракета "Коршун-2" співвідноситься з американськими Tomahawk та російськими "Калібрами".
"Коршун-2" – це крилата ракета. Якщо "Грім" і "Точка" – це балістичні ракети, то це крилата ракета, яка могла бути різного базування, теоретично – сухопутного, авіаційного та морського,
– сказав Чмут.
"Нічого не маємо, окрім "Нептуна"
Однак, за його словами, проєкт заморожений через відсутність державного фінансування.
Загалом держава не вкладала кошти у розробку української дозвукової, надзвукової та гіперзвукової ракети. Як наслідок – ми нічого не маємо, окрім "Нептуна", який фінансувався державою. "Нептун" також фактично є крилатою ракетою, але протикорабельною,
– зазначив керівник БФ "Повернись живим".
Він додав, що в Україні також велися розробки надзвукової керованої ракети "Блискавка". Однак усе, що лишилося від цього проєкту, – це "макет та картинки в інтернеті".
Які ракети варто розробляти Україні
Якщо говорити про розробку власних ракет у майбутньому, то Україні потрібно проаналізувати кілька факторів.
- По-перше, за словами Чмута, треба визначитись, "що ми створюємо і чи ми щось створюємо".
- По-друге, слід вирішити, з яким саме базуванням.
"Ще одне питання, а чи треба нам авіаційна крилата ракета, якщо ті ж самі задачі ми можемо виконувати з наземної пускової установки?" – зауважив керівник фонду "Повернись живим".
Якщо ж з якихось причин Україні потрібні саме авіаційні крилаті ракети, тоді потрібно підіймати питання носія.
Якщо ми створюємо ракету, то можна одразу зробити її такою, яка може працювати як з радянських літаків, які, можливо, ще якийсь період часу експлуатуватимуться, так і з перспективних західних,
– зазначив Чмут.
Повне інтерв'ю Фахрудіна Шарафмала з Тарасом Чмутом: дивіться відео
ЗСУ використовують українську зброю у боротьбі з ворогом
- Як розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков, найефективнішою українською зброєю сьогодні є ракети "Нептун", протитанковий ракетний комплекс "Стугна", а також вітчизняні безпілотники. Вони мали не лише чудові результати на полі бою, але й відповідний психологічний ефект.
- Один з найбільших ударів ворогові завдали крилаті ракети "Нептун". Саме така ракета у квітні відправила на дно російський крейсер "Москва".
- За словами військового експерта Олега Жданова, до найефективнішої зброї українського виробництва входить "Вільха-М" – боєприпас до реактивної системи залпового вогню.