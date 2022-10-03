Більшість українців сприймають сигнал повітряної тривоги як потребу мерщій бігти в укриття. Втім, для протиповітряної оборони – це команда зайняти позиції, пильно вдивлятися в небо і шукати ворожу ціль, запевнив воїн київської радіотехнічної бригади Повітряних сил.

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Український захисник збив два "Калібри" з "Ігли"

Євген ділиться, що з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" знищив уже дві ворожі ракети. Водночас запевняє, що рахунок лише розпочато.

Свій перший "Калібр" воїн приземлив на Київщині. Ракета майже досягла цілі – військових складів. Сума завданих збитків могли перевищити вартість "Калібра" в рази.

Цікаво! Запуск однієї ракети "Калібр" коштує Росії понад 6 мільйонів доларів.

Однак Євген приземлив її на підльоті лише за сто метрів від російської цілі. Згадує, усе було настільки швидко, що навіть ніхто злякатися не встиг.

Ракета летіла зі швидкістю 900 кілометрів за годину! Сонце настільки сліпило, що візуального контакту з ціллю практично не було. Почали наводити ПЗРК... На все про все — від виявлення до пуску — якась мить,

– розповідає військовий.

Незабаром Євгену розповіли, що він приземлив російський "Калібр". Уламки ракети впали поблизу військових складів.

Діяв швидко через небезпеку для рідних

Український захисник переконує, мусив діяти швидко не лише через військовий обов'язок. Мовляв, дружина та діти перебували від місця несення служб дуже близько.

Згодом Євгену вручили орден "За мужність". Опісля чоловік вдруге перервав ворожий політ, але вже поблизу Дніпра. І знову ж таки з "Ігли".

Після перезмінки частина воїнів вже збиралися відпочивати. Як раптом побачили в небі реактивний слід. Євген навіть передати ПЗРК побратиму не встиг: знову прицілився і вистрілив.

Кілька секунд...Тоді вони здались вічністю. На щастя, не промазав і цього разу. Якщо чесно, аж самому не вірилось! Тішився, як дитина. Жартую з колегами, що дві знищені ракети — вже не везіння, а професіоналізм,

– з захватом підсумував український захисник.

Нерідко саме ПЗРК стає зброєю останньої надії, зазначив військовослужбовець. Євген обіцяв, що наступну ціль знищить не менш точним пострілом, аніж дві попередні.

Зверніть увагу! ПЗРК "Ігла" не призначена для закриття неба від ворожих ракет. Втім, це не зупиняє вправних українських військових відбивати атаки окупантів.

Втрати російської армії під час повномасштабної війни в Україні: останні новини

Лише за 3 жовтня українські захисники збили штурмовик Су-25 та гелікоптер Ка-52. Літак приземлили на Херсонщині, а вертоліт – на Запоріжжі.

Окрім того, на Півдні затрофеїли рідкісний екземпляр техніки ворога – командно-штабну машину "Тигр".

На Донеччині нацгвардійці знищили цілий елітний підрозділ російських військ.

Від початку повномасштабної війни українські воїни ліквідували 60 430 окупантів. Також знищили 2380 танків, 265 літаків, 228 гелікоптерів, 176 засобів ППО, 246 крилатих ракет та іншу техніку ворога. Детальніше читайте у матеріалі 24 каналу.

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