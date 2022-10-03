Росія вкотре залишилась без техніки та живої сили. Про це повідомили у Національній гвардії України.

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На Донеччині знищили елітний підрозділ Росії

На опублікованому відео можна побачити, як один зі спецпідрозділів Нацгвардії, що виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, знищив елітний підрозділ Росії.

Захисники зазначили, що це відбулося наприкінці вересня.

Як спецпризначенці Нацгвардії знищили елітний підрозділ окупантів: дивіться відео

Актуальні втрати росіян

Станом на 3 жовтня ЗСУ знищили приблизно 60 430 окупантів. Зокрема, за минулу добу, на той світ відправили 320 загарбників.

Втрати росіян у техніці:

танків – 2380 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 991 (+16) одиниця;

артилерійських систем – 1405 одиниць;

РСЗВ – 338 (+1) одиниць;

засоби ППО – 176 одиниць;

літаків – 265 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 228 (+1) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11) одиниць;

крилаті ракети – 246 одиниць;

кораблі та катери – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 (+15) одиниць;

спеціальна техніка – 131 одиниця.

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