Россия в очередной раз осталась без техники и живой силы. Об этом сообщили в Национальной гвардии Украины.

Обратите внимание Успехи ВСУ в наступлении подрывают боевой дух российских подразделений, которые считали элитными, – ISW

В Донецкой области уничтожили элитное подразделение России

На опубликованном видео можно увидеть, как одно из спецподразделений Нацгвардии, выполняющее боевые задания на Донецком направлении, уничтожило элитное подразделение России.

Защитники отметили, что это произошло в конце сентября.

Как спецназовцы Нацгвардии уничтожили элитное подразделение оккупантов: смотрите видео

Актуальные потери россиян

По состоянию на 3 октября ВСУ уничтожили около 60 430 оккупантов. В частности, за минувшие сутки на тот свет отправили 320 захватчиков.

Потери россиян в технике:

танков – 2 380 (+3) единиц;

боевых бронированных машин – 4 991 (+16) единица;

артиллерийских систем – 1 405 единиц;

РСЗО – 338 (+1) единиц;

средств ПВО – 176 единиц;

самолетов – 265 (+1) единиц;

вертолетов – 228 (+1) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 026 (+11) единиц;

крылатых ракет – 246 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 811 (+15) единиц;

специальной техники – 131 единица.

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